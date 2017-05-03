عمرها 600 عام .. أقدم شجرة في الولايات المتحدة ستتحول إلى أثاث

ستصبح بقايا شجرة من البلوط الأبيض عمرها 600 عام في #نيوجيرزي، يعتقد أنها من بين أقدم أشجار #الولايات_المتحدة قطعة من الأثاث.

و أزيل الجذع والفروع الأسبوع الماضي من أرض كنيسة باسكينغ ريدج المشيخية في برناردز، حيث نقلت امس الثلاثاء إلى بولارو لصنع الأثاث في هيلسايد.

وقالت نيوز12 في نيوجيرزي إن الشركة ستحول الخشب إلى موائد مذبح للكنيسة وموائد اجتماعات لبلدية برناردز وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، و تزن الشجرة 116 ألف باوند واستغرقت إزالتها يومين بعد أن بدأ العفن في الظهور عليها وبدا ضعف فروعها خلال العامين الأخيرين.

ويقول مسؤولون إن الجنرال جورج واشنطن قام بنزهة قرب الشجرة مع ماركيز دي لافاييت ، وزرعت شجرة بلوط أبيض أخرى أخذت من ثمار بلوط الشجرة القديمة في الكنيسة مؤخرا.

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