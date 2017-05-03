قائد عسكري في ” قسد ” : تنظيم ” داعش ” يحتجز المئات من أهالي مدينة الطبقة

قالت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، إن تنظيم “داعش” احتجز المئات من أهالي مدينة الطبقة، بعد تقدم القوات وسيطرتها على أكثر80 بالمئة من المدينة .

وقال قائد عسكري في القوات إن تنظيم الدولة لا يزال يسيطر على سد الفرات والأحياء الحديثة ( الحي الاول – والثاني والمنازل الاقتصادية ) وأن المئات من المدنيين يحتجزهم عناصر التنظيم في تلك الاحياء التي تشكل حوالي 20 بالمئة من المدينة .

وأكد القائد أن تنظيم الدولة شن هجوماً على مدينة الطبقة من الجهة الغربية، بعد تقدم مسلحيه من جهة بلدة مسكنة في ريف محافظة حلب الشرقي غرب مدينة الطبقة واستمرت المعركة عدة ساعات جرى فيها صد الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والعتاد. (DPA)

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