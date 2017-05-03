” كرة الطائرة ” تودي بحياة لاجئ في بلجيكا !

لقي لاجئ مصرعه، يوم أمس الثلاثاء، بعد سقوطه من سطح مركز لجوء تابع للصليب الأحمر الدولي، بمدينة لوك في #بلجيكا .

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ البالغ من العمر 25 عاماً، سقط خلال محاولته إحضار “كرة طائرة” كانت على السطح.

وأضافت أن السطح لم يحتمل وزن الشاب، ما أدى إلى تعثره وسقوطه على سياج حديدي، ووفاته على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة تسببت بشجار بين مجموعتين من اللاجئين (ألبان وأفغان) كانوا يلعبون بالكرة، ما أدى إلى تعرض أحدهم للطعن، إلا أن حالته ليست خطرة.

وتم استدعاء الشرطة للتهدئة وإنهاء الشجار الذي نشب بين الطرفين، فيما لم يعرف ما إذا كان الضحية ألبانياً أو أفغانياً.

عكس السير