كلينتون تكشف أسباب خسارتها للانتخابات الرئاسية أمام ترامب

قالت هيلاري كلينتون إنها كانت في طريقها للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية إلى أن اخترق متسللون روس حملتها وخرج مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي برسالة للكونغرس بشأن قضية بريدها الالكتروني مما أبعد بعض المؤيدين المحتملين عن انتخابها.

وفي أول تعليقات عامة مطولة على انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2016 قالت كلينتون في مؤتمر بنيويورك إنها تعثرت بسبب رسالة كومي في 28 أكتوبر تشرين الأول للكونغرس بأن (إف بي آي) أعاد فتح التحقيق في قضية استخدام الوزيرة السابقة لخادم بريد إلكتروني خاص وأيضا بعدما نشر موقع ويكيليكس رسائل بريد رئيس حملتها جون بودستا التي يشتبه في أنها تعرضت للسرقة على يد متسللين روس.

وقالت كلينتون في مؤتمر المرأة في نيويورك الذي أدارته مذيعة شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية كريستيان أمانبور “لو كانت الانتخابات في 27 أكتوبر لكنت رئيستكم”.

وتابعت تقول “لم تكن حملة مكتملة لكنني كنت في الطريق نحو الفوز حتى رسالة كومي وويكيليكس الروسي”.

وانتقدت كلينتون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات وقالت إنه ينبغي عليه التقليل من تغريداته على تويتر والتركيز أكثر في عمله. (REUTERS)

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