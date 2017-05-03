ماذا يكسب فالنسيا من فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني ؟

سيكون نادي #فالنسيا واحدا من أكبر المستفيدين، في حال فاز #برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي، والسبب هو أحد شروط الصفقات المبرمة بين الناديين.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية الكتالونية، فإن نادي “الخفافيش” سوف يحصل على مليون يورو في حال فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، من خلال تفعيل بند وارد في صفقة أندريه غوميز الذي انتقل من فالنسيا إلى برشلونة الصيف الماضي.

وينص البند المذكور على أن برشلونة مطالب بدفع مليون يورو لفالنسيا، في كل مرة يفوز فيها بالدوري الإسباني خلال المواسم الخمسة التالية للصفقة بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وهناك العديد من البنود الأخرى الفردية والجماعية التي تلزم الفريق بدفع أموال لأندية أخرى، إلا أن الحد الأقصى لها 20 مليون يورو.

وفي الواقع ضمن نادي فالنسيا نصف مليون يورو، لأن برشلونة ضمن مكانا له الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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