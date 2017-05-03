” مايكروسوفت ” تعلن عن نموذج جديد من حاسبها المحمول ” Surface “

أعلنت شركة #مايكروسوفت خلال مؤتمر خاص Microsoft EDU أقامته بمدينة #نيويورك الأميركية عن جهاز جديد يعمل بواسطة النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز 10 إس Windows 10 S يدعى Surface، والذي كشف عنه بانوس باناي رئيس قسم الهندسة المسؤول عن جميع أجهزة الشركة.

ويحتوي جهاز الحاسب المحمول الجديد من مايكروسوفت على شاشة بمقاس 13.5 إنش PixelSense مع 3.4 مليون بيكسل بدقة عرض 1080p ونسبة العرض إلى الارتفاع 3:2، وأعلن باناي أن جهاز الحاسب Surface يمتلك أنحف نموذج LCD تعمل باللمس على أي جهاز حاسب محمول.

وتشمل المواصفات الأساسية على وحدة معالجة مركزية إنتل كور Core i5 مع إمكانية الترقية إلى إنتل كور Core i7، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بشكل أساسي قابلة للترقية، و128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD قابلة للترقية، وتتراوح سماكة الحاسب بين 9.9 ميليمتر و14.47 ميليمتر.

كما يحتوي الجهاز على بطارية تعد الشركة بتوفيرها 14.5 ساعة عمل وعدد قليل من المنافذ وهي منفذ USB ومنفذ DisplayPort مصغر ومنفذ توصيل للطاقة ومنفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ويتوفر الجهاز للطلب المسبق ابتداء من اليوم مع تاريخ 15 يونيو/حزيران للشحن بسعر يبدأ من 999 دولارا.

وتستعمل لوحة المفاتيح أنسجة ألكانتارا Alcantara، وهي نفس الأنسجة المستعملة على شكل خيار إضافي في لوحة مفاتيح حاسب Surface Pro 4 الرائد، وتأتي مكبرات الصوت أسفل لوحة المفاتيح، ويزن الحاسب 2.76 باوند أي أكثر قليلاً من حاسب Surface Pro 4 وأقل من حاسب Surface Book.

ويتوفر الحاسب بعدة ألوان هي العنابي والأزرق والبلاتيني والذهبي، وقال باناي إن أجهزة Surface أرق وأخف وزناً من أي حاسب ماك بوك MacBook أو ماك بوك برو MacBook Pro، وأسرع 50 في المئة من جهاز ماك بوك اير MacBook Air، ولديها عمر بطارية أفضل من أي حاسب ماك Mac.

كما أعلنت مايكروسوفت عن أن شركاءها سوف يعملون على توفير حواسيب ويندوز10 التعليمية بسعر يبدأ من 189 دولاراً هذا الصيف، وسوف تأتي الأجهزة من شركات أيسر وآسوس وديل وفوجيتسو وإتش بي و سامسونغ وتوشيبا.

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