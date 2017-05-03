محاكمة 3 مصورين بسبب نشر ” صور عارية ” لدوقة كامبريدج

مثل ثلاثة مصورين أمام محكمة فرنسية، بسبب صور لدوقة كامبريدج وهي نصف عارية، والتي أثارت غضب العائلة الملكية البريطانية.

و نشرت الصور في مجلة فضائح فرنسية في العام 2012، بعد عام من زواج كيت ميدلتون والأمير وليام ، ولم يحضر الزوجان المحاكمة التي جرت خارج باريس امس الثلاثاء.

و التقطت صور كيت خلال عطلة الصيف في منطقة بروفانس بجنوب فرنسا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، كما يحاكم المالك والمحرر التنفيذي لمجلة “كلوزير” وكذلك الناشر السابق لصحيفة إقليمية فرنسية نشرت الصور أيضا ، ولم يحضر أي من المديرين التنفيذيين.

ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق.

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