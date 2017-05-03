مصادر إعلامية روسية : بعد أن انضم الراديكاليون فيها لجبهة النصرة .. توقعات بانضمام ” أحرار الشام ” للهدنة في سوريا

توقع مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا-4 حول #سوريا انضمام حركة “أحرار الشام” لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المصدر قوله إن ممثلين عن الحركة قد يوقعون الأسبوع القادم على اتفاقية الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني الماضي، وأكد أن الحركة، رغم عدم توقيعها على الاتفاق حتى الآن، كانت ملتزمة بشروطها.

وأوضح المصدر قائلاً: “لقد انتهت في صفوفهم عملية الانفصال، إذ انضم الراديكاليون لـ (جبهة النصرة) فيما بقي المعتدلون في أحرار الشام”.

يذكر أن حركة “أحرار الشام” كانت من الفصائل الرئيسية التي شاركت في المفاوضات حول صياغة اتفاق الهدنة، لكنها تحفظت عليه لاحقاً ولم توقع عليه حتى الآن.

وفي هذا السياق، أكد مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية “أيدار بك توماتوف” وجود ممثل عن حركة “أحرار الشام” بين أعضاء وفد فصائل المعارضة في أستانا. (RT)

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