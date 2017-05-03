ملقة سيحصل على مليون يورو في حال تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن خزينة نادي #ملقة سوف تحصل على مليون يورو في حال نجح نادي #ريال_مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وذلك وفق ما تنص عليه بنود العقد المبرمة بين الناديين، التي قضت بانتقال لاعب الوسط الدولي #إيسكو من صفوف النادي الاندلسي إلى نظيره المدريدي في صيف عام 2013.

وكان إيسكو قد غادر ملقة إلى مدريد لقاء 27 مليون يورو، مع بند يحصل بموجبه الفريق الأندلسي على عائد يقدر بمليون يورو في حال توج “الأبيض الملكي” بلقب الدوري الإسباني خلال المواسم المدونة في عقد انتقال لاعب الوسط الإسباني.

ولم يفز ريال مدريد بعد بلقب “الليغا” منذ عام 2012 ، غير أن فرصته في الحصول على لقب “الليغا” هذا العام أفضل من غريمه التقليدي نادي برشلونة، حتى وإن كان الأخير يتصدر حالياً الترتيب العام بفارق الأهداف فقط، إلا ان “الميرنغي” يمتلك في رزنامته مباراة مؤجلة ضد سيلتا فيغو تمنحه نقاطها الفوز بالبطولة.

وتسببت بنود عقد انتقال إيسكو، في اتهام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لمسؤولي نادي ملقة بنيتهم التنازل عن نقاط المباراة لصالح ريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من منافسات الموسم من أجل تسهيل تتويجه بلقب الدوري بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهي الاتهامات التي أثارت حفيظة الإدارة القطرية بالنادي الاندلسي، وجعلت رئيس النادي عبد الله ناصر آل ثاني يصف “البارسا ” بالحثالة ويطالب إدارته بالاعتذار.

ويبدو أن الإدارة الكتالونية أدركت أن تواجد خوسيه ميجيل جونزاليس الشهير بـ “ميتشل” على رأس الجهاز الفني لنادي ملقة سيكون له دور كبير في تسهيل فوز ريال مدريد على فريقه، وذلك على اعتبار انه احد أبناء ونجوم الفريق المدريدي السابقين، إضافة إلى وجود فرصة في الحصول على مليون يورو لتعزيز خزينة النادي التي تعيش ضائقة مالية مرهونة بفوز “الأبيض الملكي ” بلقب “الليغا “، وهو ما يؤكد بأن هذين السببين كافيان لجعل الفريق يتساهل في مواجهة نظيره المدريدي في الجولة الأخيرة من البطولة، خاصة ان الفريق الاندلسي برصيده وترتيبه الحالي قد نجا فعلياً من الهبوط، دون أن يتطلع للحصول على بطاقة قارية تمنحه المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) .

وللحفاظ على لقبه المحلي، فإن برشلونة يحتاج إلى الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، مع ترقب نتيجة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو التي تمثل فرصة ذهبية للفريق “الملكي” لاستعادة صدارة الترتيب العام للبطولة، لأنه في حال تعثر “المرينغي” وفوز “البارسا” بمبارياته الثلاث، فإن حلم تتويج أبناء العاصمة مدريد باللقب وحصول ملقة على المليون يورو سوف يتبخر.

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