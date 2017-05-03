نصر الله : نزداد قناعة كل يوم بأن خيار ذهابنا إلى سوريا كان صحيحاً و في الوقت المناسب

قال أمين عام حزب الله، #حسن_نصر_الله، إن الحدود اللبنانية خرجت من دائرة التهديد العسكري، باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها جزء من القلمون الغربي.

وأضاف نصرالله، خلال كلمة باحتفال “يوم الجريح المقاوم”، أن الحدود اللبنانية السورية تشهد تحولاً مهما جداً، موضحا أن ذلك حصل “بعد إخلاء المسلحين من عدة مناطق في سوريا”، مشيراً إلى أن “ما حصل على الحدود من إنجازات بعد تضافر جهود الجيش والأجهزة الأمنية والمقاومة والمساندة الشعبية بمعزل عن كل الآراء التي تعبر عن موقف مختلف في هذه المسألة”.

وأكد نصر الله أنهم في الحزب، يزدادون كل يوم قناعة بأن “خيار الذهاب إلى سوريا كان صحيحاً وسليماً وفي وقته المناسب”. (RT)

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