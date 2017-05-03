وسط شكاوى الفنانين المصريين من البطالة .. حضور قوي للنجوم العرب في الدراما الرمضانية 2017

مع اقتراب انطلاق مارثوان الدراما الرمضانية 2017، ارتفعت حدة الغضب بين الفنانين في #مصر بسبب الحضور القوي للنجوم العرب في رمضان، بينما طالتهم البطالة وأجبرتهم على البقاء في الظل وبعيدًا عن الأضواء.

ومن أبرز الفنانين الذين يشتكون من البطالة، حسن يوسف، والذي أرسل شكوى لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي للتعبير عن استيائه من تصدر النجوم العرب للمشهد في مصر، في ظل الفراغ الذي يعاني منه الكثير من النجوم المصريين.

وفيما يلي ترصد شبكة إرم نيوز الحضور القوي للنجوم العرب في دراما رمضان المقبل نهاية الشهر الجاري 2017:

الفنان السوري باسل خياط، يشارك في عملين دفعة واحدة، الأول مسلسل “30 يوم” ويشاركه البطولة الفنان آسر ياسين، والعمل الثاني مسلسل “هذا المساء” للمخرج تامر محسن، ويضم نخبة من النجوم منهم محمد فراج و آروى جودة.

وتشارك الفنانة التونسية فريال يوسف، في عملين أيضًا، الأول مسلسل “أرض جو” بطولة غادة عبد الرازق، والثاني مسلسل “الظاهر” أمام محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

وتخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المنافسة هذا العام بمسلسل “الحرباية”، و يشاركها البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن مصر فاروق الفيشاوي.

وتشارك الفنانة التونسية هند صبري، في بطولة مسلسل “حلاوة الدنيا”، ويقف أمامها الفنان التونسي أيضًا، ظافر العابين، والذي سبق وأن عمل معها في مسلسل “امبراطورية مين”.

وتقف الفنانة اللبنانية كارمن لبس، أمام النجم كريم عبد العزيز في مسلسل “الزئبق” المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وكتب السيناريو والحوار وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.

ويجسد الفنان الأردني ياسر المصري، دور الزعيم جمال عبد الناصر في مسلسل “الجماعة”، من تأليف وحيد حامد، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم عبد العزيز مخيون وصابرين.

وتشارك الفنانة الأردنية ميس حمدان، في بطولة مسلسل “طاقة نور” أمام هاني سلامة.

وتعتبر الفنانة الأردنية ركين سعيد، آخر وجه عربي ظهر على الساحة، وقد انضمت إلى أسرة مسلسل “واحة الغروب” بطولة منة شلبي وخالد النبوي.

وحول الحضور القوي وارتفاع صيحات الغضب من قبل النجوم المصريين، قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين : ”أبذل مجهودًا كبيرًا لحل أزمة البطالة بين الممثلين وأتواصل مع شركات الإنتاج”.

وأضاف زكي “أرى أن الوجود العربي في الأعمال الدرامية الرمضانية، أمر لا يدعو للغضب لأن مصر هوليود الشرق، وتحتضن كل النجوم والمواهب، ومن المستحيل أن تغلق أبوابها في وجه فنان عربي، كما أن الأمر عرض وطلب، وشركات الانتاج هي التي تحدد وتختار، والنقابة لا تستطيع إجبار أي جهة على الاستعانة بأسماء بعينها”.

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