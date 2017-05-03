وفاة لاجئ صعقاً بالتيار الكهربائي لقطار خلال محاولته التسلل من فرنسا إلى بريطانيا

لقي لاجئ مصرعه، يوم أمس الثلاثاء، في “غير دو نورد” الفرنسية، صعقاً بالتيار الكهربائي، بعد أن تسلق قطاراً (يوروستار)، متوجهاً من باريس إلى لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة الهولندية عن الشرطة الفرنسية قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ كان يريد الوصول بطريقة غير شرعية إلى بريطانيا.

ولامس اللاجئ الخط الكهربائي بعد انطلاق القطار بوقت قصير، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتسببت قوة التيار بتشوه جثة الرجل بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان التعرف عليه، بحسب الشرطة.

وأدت الحادثة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة القطارات، ما أسفر عن تأخير الرحلات.

وكان لاجئ مصري حاول القيام بتجربة مماثلة، في حزيران من عام 2015، فلامس الأسلاك الكهربائية للقطار أيضاً، إلا أنه نجا.

عكس السير