8 نصائح مهمة قبل استخدام طائرة ” الدرونز “

الطائرات الصغيرة بدون طيار “#الدرونز” أصبحت من الاتجاهات الشائعة خلال الفترة الحالية، فالكثير من الأشخاص يرغبون باقتناء هذه الطائرات خصوصاً مع وجود أنواع منها بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك العادي.

ولكن هناك الكثير من الاحتياطات الأمنية التي يجب عليك اتخاذها قبل تسيير هذه الطائرات وذلك لتتجنب أي مشاكل ، وحتى تتمتع بتجربة طيران أفضل وأكثر أمناً، فإليك 8 نصائح ينبغي مراعاتها قبل تسيير الدرونز وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

التحليق في الطقس الجيد :

يُمكنك أن تتجنب الكثير من المشاكل أثناء تسيير الطائرة من خلال اختيار أوقات تكون فيها حالة الطقس جيدة ، فاختيارك لتسيير الطائرة في طقس ملائم يمنحك تجربة تحليق أفضل إضافة إلى إمكانية مراقبة الطائرة دون أي عوائق.

وبالطبع حالة الطقس السيئة، لا تعني فقط وجود الأمطار القوية أو الغيوم الكثيفة، بل يُمكن أن تكون السماء صافية لكن مع وجود رياح قوية للغاية وهو ما سيؤثر على الطائرة.

تجنب الناس :

من غير المقبول أن تقوم بتسيير طائراتك فوق أشخاص يسيرون في الشوارع أو بالقرب منهم، فأغلب الناس ينزعجون من مثل هذه التصرفات، كما يمكن لخطأ معين أن يتسبب في سقوط الطائرة وإلحاق الأذى بشخص ما وهو أمر لا تريد فعله إطلاقاً.

تجنب المنازل :

مع قدرة الدرونز المدمجة بكاميرات تصوير على التقاط الفيديوهات والصور، فإن التحليق فوق منازل السكان سيسبب لك الكثير من المشاكل، كما أنه يُعد من الممارسات التي تنتهك خصوصية الآخرين وتعرض راحتهم وأمنهم للخطر.

لذا يجب عليك أن تتجنب تسيير طائرتك فوق المناطق السكنية، خصوصاً إن كانت طائراتك تتضمن كاميرا تصوير.

راقب الطائرة :

يُفضل دائماً أن تُبقي الدرونز ضمن نطاق رؤية واضح حتى تتمكن من متابعة الطائرة ومراقبتها وتتجنب اصطدامها بأي جسم آخر عن طريق الخطأ.

التزم بمسافة 400 قدم :

كلما وصل الدرونز إلى ارتفاع أعلى، كلما ازدادت احتمالية التعرض للاصطدام مع أشياء أخرى أثناء التحليق مثل الطائرات الشراعية أو حتى طائرات الركاب خصوصاً إن كنت في منطقة تشهد تحليق طائرات أخرى.

لذا يجب أن تلاحظ في البداية وجود أي أجسام طائرة بالقرب منك، وأن تحافظ على ارتفاع معقول للطيران (400 قدم تُعد مسافة مقبولة للغاية)، وهو الحد المسموح به من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لكن يجب عليك أن تراجع القوانين المحلية في بلدك للتأكد من الحد الأقصى للتحليق.

ابتعد عن المطارات :

الكثير من الحوادث عالمياً تسببت بها الطائرات الصغيرة بدون طيار بسبب التحليق بالقرب من المطارات، فمن المرجح جداً أن يصطدم الدرونز بالطائرة في مثل هذه المناطق.

ابتعد عن القواعد العسكرية والمقرات الحكومية :

لن تتصور كم المشاكل التي ستجلبها لنفسك في حال قمت بتسيير طائرتك فوق أحد المقرات الحكومية أو القواعد العسكرية.

دائماً ابتعد عن أي أماكن رسمية وتجنبها بالمطلق لأن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية عالية وقد يعرضك للمساءلة والملاحقة.

التزم بالقوانين المحلية :

الكثير من الحكومات حول العالم تدرس تطبيق حلول وإجراءات لضمان الاستخدام الآمن للدرونز، وبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية شرعت بالفعل بتنظيم عمل هذه الطائرات.

لذا ينبغي عليك معرفة إن كانت الدولة التي تقطن فيها قد أصدرت أي قوانين أو إجراءات ذات صلة بالموضوع، مثل الحصول على تصريح بامتلاك الطائرة أو تسجيل الطائرة لدى الجهات المختصة أو الحصول على تصريح لتسيير رحلة تصوير وغيرها.

عكس السير