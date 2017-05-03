” FlowLight ” .. مصباح مكتبي يخبر المدير بمدى إنتاجية موظفيه

صمم مهندس برمجيات أمريكي مصباحاً مكتبياً يقيس مدى إنتاجية الموظفين، حيث يتلون بأربعة إضاءات مختلفة، مشيراً إلى حالة الموظفين ومدى انشغالهم بأعمالهم أو انقطاعهم عن العمل والالتهاء بشيء آخر.

وأوضح مهندس البرمجيات والباحث لدى شركة “إيه بي بي” مقرها زيورخ، ديفيد شيبرد أن المصباح الذي أطلق عيه اسم “FlowLight” يعتمد على إضاءة “إل إي دي”، ويتغير حسب حالة الموظف بين أربع حالات، هي اللون الأخضر إشارة إلى مكوث الموظف على مكتبه وأنه متاح، والأحمر دليل على أنه مشغول، ونبضات اللون الأحمر يشير إلى عدم الإزعاج، والأصفر يعني أنه ترك المكتب ورحل بعيداً عنه.

وقال شيبرد إن فكرة المصباح قائمة على تقليل التكاليف الناتجة عن انقطاع الموظفين عن أماكن عملهم وترك مكاتبهم والأحاديث الجانبية والالتهاء بمكالمات هاتفية وغيرها من الأمور غير الضرورية التي تأخذ من وقت العمل، والتي تُكلف الاقتصاد الأمريكي بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل نحو 588 مليار دولار سنوياً.

وأشار شيبرد الذي تعاون مع جامعة زيورخ السويسرية في تصميم منتجه إلى أن المصباح يقيس انقطاع الموظف عن العمل على أساس تفاعل الموظف مع جهاز الكمبيوتر والفأرة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث يوجد مستشعر مدمج في المصباح يتعقب الموظف لجمع بيانات حول استخدامه لملحقات الكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والفأرة ونقراته عليهما.

وقال شيبرد إن المصباح تمت برمجته ليتوافق مع نظام التشغيل المكتبي “ويندوز” وسكايب للعمل وحزمة أوفيس المكتبية 365، ومجموعة برامج وخدمات أخرى، وبينت التجارب التي أجريت بمشاركة 449 موظف في 15 مكان في 12 دولة، أن تمكن من الحد من انقطاع الموظف عن عمله بنسبة 46%.

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