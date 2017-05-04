ألمانيا : تضاعف عدد الإسلاميين ” الخطرين ” أربع مرات منذ اندلاع الحرب في سوريا

أفادت صحيفة “نويه أوسنبروكر تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر الخميس، إلى زيادة كبيرة في عدد الإسلاميين “الخطرين” في ألمانيا، إذ وصل إلى 657 شخصا حسب أرقام الدوائر الأمنية، التي ترى أنهم يمكن أن يقوموا بهجمات إرهابية.

وأشارت الصحيفة استنادا إلى أرقام هيئة مكافحة الجريمة إلى أن عدد هؤلاء كان حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 570 شخصا.

وبحسب هيئة مكافحة الجريمة، تضاعف عدد هؤلاء الإسلاميين أربع مرات منذ بدء الحرب في سوريا، وحوالي نصفهم متواجدون في ألمانيا، ونحو 100 منهم معتقلون في السجون، وكثيرون تحت المراقبة.

وإضافة إلى هؤلاء، فإن هناك 388 “شخصا مهما” ينظر إليهم كمساعدين وداعمين لهجمات إرهابية محتملة.

أما السبب في ارتفاع عدد الإسلاميين “الخطرين” فيعود حسب الدوائر الأمنية إلى التحقيقات والمراقبة والمتابعة عن كثب منذ الهجوم بشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، بالإضافة إلى نظام تقييم المخاطر الذي تم اعتماده بعد ذلك.

كما أن تراجع عدد الإسلاميين المتمتعين بالجنسية الألمانية الذين يسافرون إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “الدولة الإسلامية” منذ تقهقره هناك، قد ساهم في زيادة عددهم في ألمانيا. (AFP-KNA-DW)

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