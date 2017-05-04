ألمانيا : صحافي سوري يفوز بجائزة ” أكسل شبرينغر ” للصحافيين الشباب

حصل العديد من الصحفيين في ألمانيا، بينهم سوري، يوم الأربعاء، على جائزة أكسل شبرينغر للصحفيين الشباب.

ومؤسسة أكسل شبرينغر تصدر العديد من الصحف الألمانية، أشهرها صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار.

والحاصلون على الجائزة هم الصحافية الشابة لينا نيتهامر من صحيفة “تاغز شبيغل”، والصحافي السوري طارق خِلّو من قناة (MDR) التلفزيونية الألمانية، والصحافي هانيس فولموت من صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”.

وقالت المؤسسة إن لجنة تحكيم من تسعة أشخاص اختارت الأعمال الصحفية الفائزة من بين اقتراحات تقدمت بها أكثر من 100 مؤسسة ومعاهد صحفية.

وكتبت نيتهامر تقريرا عن الأشخاص، الذين يعانون من الوحدة، في حين شارك طارق خِلّو بموضوع تلفزيوني عن شبكات تهريب البشر، فيما كتب فولموت عن هواة التخاطب باللاسلكي.

ومنحت الجائزة الخاصة بالتحقيقات الاستقصائية للصحفي بيورن شتيفان من “زود ديوتشه تسايتونغ” ومنحت الجائزة الخاصة بالتجسيد الإبداعي لفريق 20 التابع لأكاديمية أكسل شبرينغر لمشروع سناب شات لالتقاط صور عن الهولوكوست (المحرقة) وبثها ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (DPA-DW)

تعليق الصحافي السوري طارق خلو عبر صفحته في فيسبوك بعد فوزه بالجائزة :

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