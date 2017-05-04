إدارة تشيلسي تشعر بالحسرة للتفريط بصفقة مبابي

يشعر المسؤولين في نادي #تشيلسي الإنكليزي بالحسرة على تفريطهم في صفقة النجم الفرنسي الواعد #كيليان_مبابي الذي يتألق حاليا في صفوف #موناكو الفرنسي، ويعتبر أهم أبرز المواهب الشابة في العالم.

وكان مبابي قد حضر إلى لندن منذ 4 أعوام، للتفاوض حول انضمامه إلى تشيلسي مقابل 17 ألف جنيه إسترليني، إلا أن مسؤولي النادي اللندني رفضوا ضم المهاجم الفرنسي الصاعد، بحسب ما كشفته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب الفرنسي الشاب كان وقتها يلعب في صفوف فريق بوندي للهواة، وحاول وكيله إغراء مسؤولي تشيلسي بضمه، وزعم أن ريال مدريد يريد ضم اللاعب الذي كان حينها يبلغ من العمر 14 عاما فقط.

ولم يقتنع المسؤولين في نادي تشيلسي​​​​​​ بكل هذه الضغوط لضم اللاعب الفرنسي بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث فضلوا حينها تصعيد الثنائي دومينيك سولانكي وتامي أبراهام من أكاديمية النادي اللندني.

وذكرت الصحيفة أن إدارة تشيلسي تعض أصابع الندم على التفريط في ضم كيليان مبابي، بعدما وصل سعره حاليا إلى 100 مليون جنيه إسترليني، بفضل تألقه هذا الموسم بإحراز 22 هدفًا في 35 مباراة.

جدير بالذكر أن مبابي البالغ من العمر 18 عاما والذي يعتبر مفاجأة الموسم يقدم مستويات رائعة مع موناكو، حيث قاد فريق الإمارة الفرنسية إلى الاقتراب بقوة من انتزاع لقب الدوري الفرنسي، إلى جانب التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، مما دفع أندية عديدة للتفكير في ضمه مثل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنكليزيين، وريال مدريد الإسباني.

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