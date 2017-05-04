إدلب : هيئة فتح الشام تعتقل أحد أشهر رماة صواريخ الـ ” تاو ” في الجيش الحر

اعتقلت هيئة فتح الشام (جبهة النصرة)، أول أمس الثلاثاء، أحد أشهر رماة التاو في الجيش الحر، بريف إدلب، وسط تضارب الأنباء عن مكان وأسباب وكيفية الاعتقال.

وقال ناشطون معارضون في إدلب، إن سهيل الحمود الذي اشتهر بـ “سهيل أبو التاو”، اعتقل من قبل “القوة الأمنية” التابعة للنصرة في مرعيان.

وتضاربت الأنباء بين قائل إن الاعتقال تم عبر مداهمة منزل الحمود، وبين قائل إنه تم في مركز القوة الأمنية في مرعيان، والذي قدم إليه أبو التاو بعد حصوله على “تبليغ” من قبلهم.

ويعتقد بأن سبب الاعتقال هو صورة للحمود ويهو يدخن “سيكارة” أمام لوحة طرقية لجبهة النصرة كتب عليها “التدخين حرام .. الأركيلة حرام”.

ويعتبر “سهيل أبو التاو” أحد أشهر رماة الصواريخ المضادة “التاو”، والتي تمكن من خلالها من تدمير عشرات الآليات العسكرية لميليشيات النظام.

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