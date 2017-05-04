إندونيسيا : إنقاذ ” قرد ” نادر من فصيلة إنسان الغاب

قالت منظمة خيرية تعمل في مجال الحفاظ على الحياة البرية إن نشطاء إندونيسيين من دعاة حماية البيئة، أنقذوا قردا أمهق نادرا من فصيلة إنسان الغاب من الأسر في جزيرة #كاليمانتان.

واحتجز السكان المحليون في مقاطعة كاليمانتان الوسطى القرد وهي أنثى صفراء الشعر وزرقاء العينين وتبلغ من العمر خمسة أعوام. وتشيع في هذه المنطقة عمليات إزالة للغابات من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين والشركات الزراعية مما هدد حياة عشرات الكائنات الحية ومواطنها الطبيعية.

وقالت منظمة (بورنيو أورانجوتان سيرفايفال) على موقعها الإلكتروني “الفحص البدني المبدئي الذي أجراه فريقنا الطبي حدد أنها (إنسان غاب أمهق)”.

وأضافت وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز : “لون عيناها وشعرها وبشرتها أفتح من الطبيعي كما أنها حساسة للضوء” ، وقالت المنظمة إن هناك فرصة جيدة لإمكان إطلاقها في البرية قريبا.

وقرد إنسان الغاب، الذي يصنفه الصندوق العالمي للحياة البرية بأنه في خطر شديد للانقراض، شعره بني أو برتقالي في الغالب وعيونه داكنة وموطنه الأصلي إندونيسيا وماليزيا.

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