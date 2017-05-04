احتجاز نجم إيفرتون في مستشفى ” الأمراض العقلية “

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي على موقعه الإلكتروني، أن نجمه #آرون_لينون احتجز في مستشفى الأمراض العقلية ليلة الثلاثاء، وذلك حتى يتلقى العلاج المناسب.

ونقلت صحيفة “تلغراف” عن بيان رسمي أصدره النادي، أن الشرطة تلقت بلاغا من بعض المواطنين عن وجود رجل يقوم بتصرفات غير طبيعية في إحدى الطرق.

وقامت الشرطة الإنكليزية بالقبض على هذا الرجل بموجب القانون، وبعد التعرف عليه بأنه لينون (30 عاما)، تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، حيث تبين من الفحوصات أنه يعاني من بعض المشاكل النفسية بسبب الضغط العصبي الشديد.

وأكد النادي الإنكليزي في بيانه، أن عائلة لينون ترغب في الخصوصية في هذه اللحظات، لكنها في نفس الوقت أكدت أن اللاعب يتلقى العلاج المناسب في الفترة الحالية وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وبعد انتشار خبر احتجاز لينون، تدفقت رسائل الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل زملائه اللاعبين فضلا عن مشجعي نواديه التي لعب لها.

وقدم نادي إيفرتون الشكر والامتنان لجميع تلك الرسائل الرقيقة، فيما ناشدت عائلته الخصوصية في هذا الوقت.

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