الخال و الشقيق متورطان أيضاً .. لبنان : إعتقال سوري اغتصب ابنتيه القاصرتين و أجبرهما على الدعارة !

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن السلطات ألقت القبض، في الأسبوع الأخير من نيسان الماضي، على ثلاثة سوريين متهمين بارتكاب “زنى المحرمات”، وتسهيل الدعارة لفتيات قاصرات في طرابلس.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه “بتاريخ 26/4 تناقلت مواقع إلكترونية، خبراً حول قيام والد يدعى (ز. ز) مقيم في محيط القبة طرابلس بتسويق الدعارة لابنتيه، والتسعيرة 50 ألف ليرة لبنانية، حيث يقوم الأب باغتصاب القاصرتين ويسوق للدعارة مقابل اكتساب المال”.

وأضاف بيان المديرية: “قامت الجهات المختصة بإحضار الأب (1971، سوري) وشقيقه (2001) وابنه (1999) وابنتيه القاصرتين (2001 – 2006)، ومن خلال التحقيق أقر الأب بممارسة الفحشاء مع ابنته الكبرى منذ عدة سنوات، وأن خالها ي. ح (1991، لبناني) قد اغتصبها قبله، إنما أنكر تسهيل الدعارة لها”.

واعترف خال الفتاة بإقدامه على التعدي جنسياً عليها عام 2010 “تحت تأثير المخدرات”، كما أكد الابن ممارسة والده الجنس مع شقيقته، في حين أنكر قيامه بمساعدته في جلب الزبائن لها.

وأشار إلى أن العم الذي كان موجوداً في المنزل بثيابه الداخلية، لحظة إلقاء القبض عليه “نفى خلال التحقيق أي تورط له مع شقيقه”، معللاً لباسه “بداعي المرض”.

وقالت إحدى الفتيات لمندوبة الأحداث خلال التحقيق، إن والدها يقوم باغتصابها يومياً.

ومن المنتظر أن يحاكم الأب بتهم “الاعتداء الجنسي والفعل المنافي للحشمة” مع ابنته القاصر، إلى جانب تسهيل الدعارة وممارسة الشعوذة، حيث تم ضبط “كتب مستخدمة لهذه الغاية”.

وسيحاكم الخال بتهم “الاعتداء الجنسي والفعل المنافي للحشمة وتعاطي مخدرات”، والأخ بجرم “تسهيل الدعارة”.

عكس السير