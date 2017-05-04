السعودية : محاكمة ” سوري ” هدد بتفجير السفارة الألمانية !

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، في السعودية، الأربعاء، جلسة نظر دعوى ضد مقيم سوري، بتهمة “تأييد تنظيم داعش الإرهابي والتهديد بتفجير السفارة الألمانية”.

وقالت صحيفة الرياض السعودية، إن المتهم “قدم للرياض لحضور مقابلة شخصية للقبول في إحدى الجامعات الألمانية وبعد المقابلة أرسل رسالة لجوال فتاة صديقة تقيم في لبنان ذكر فيها بأنه يريد أن يفجر السفارة، (أنا بدي أفجر السفارة الألمانية)”.

وقدم المدعى العام لناظر القضية عدداً من الأدلة التي ضبطت مع المقيم، تحتوي على الرسالة المرسلة من جواله للفتاة في لبنان، بالإضافة إلى صور وشعارات لتنظيم داعش بجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وطالب المدعي بإدانة المتهم شرعاً بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة جهازه وإبعاده من البلد بعد تصفية ما له وما عليه من مطالبات.

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