اللاذقية من جديد : شجار بالأسلحة و القنابل .. و تضارب الأنباء حول مصير المشاركين !

قالت شبكات إخبارية محلية موالية، إن شجاراً كبيراً نشب الخميس، قرب مفرق الجوية بقرية اسطامو – منطقة الفاخورة، بريف اللاذقية، استخدمت فيه الأسلة النارية، فيما تضاربت الأنباء حول سقوط قتيلين.

وتحدثت مصادر موالية أخرى، بحسب ما رصد عكس السير، عن أن المدعو غياث كفا افتعل الخلاف مع شادي عثمان والسموأل عثمان، “رافضاً السماح لشادي بالتوجه إلى عمله”، قبل أن يتطور الخلاف، ويطلق غياث النار عليهما بشكل مباشر”.

وتضاربت الأنباء التي تناقلتها الشبكات الموالية بين من أكد مقتل شابين من عائلة واحدة (شادي والسموأل)، وبين من أشار إلى أنهما نقلا إلى المشفى وهما بحالة خطرة.

يذكر أن شجاراً مشابهاً نشب الأربعاء في حي الفاروس بمدينة اللاذقية، واستخدمت فيه الأسلحة والقنابل، أودى بحياة شابين.

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عكس السير