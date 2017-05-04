باستثناء التأشيرة و البندورة .. بوتين يرفع العقوبات التجارية عن تركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في سوتشي رفعا لغالبية العقوبات التجارية التي كانت فرضتها موسكو على تركيا إثر إسقاط أنقرة لطائرة عسكرية روسية في 2015.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان “سألتم متى يمكننا الحديث عن رفع العقوبات التي فرضت قبل وقت معين. يمكننا أن نتحدث عن ذلك اليوم. لقد توصلنا إلى اتفاق على حل كامل لكل المشاكل المرتبطة بالعقوبات”.

لكن بوتين أوضح أن الحظر الروسي على الطماطم التركية سيبقى ساريا وكذلك فرض التأشيرة على الأتراك. ولم يعلن أي موعد لإلغاء هاتين العقوبتين.

وأضاف “يمكننا أن نقول الآن بثقة إن فترة النقاهة في العلاقات التركية الروسية انتهت. ونعود إلى تعاون طبيعي”. (AFP)

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