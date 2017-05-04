بالفيديو .. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من حبيبته أثناء المباراة

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام لاعب كرة قدم بطلب الزواج من حبيبته على خط المنتصف لملعب كرة القدم قبيل بدء المباراة.

وطلب اللاعب روموالد بريزر(37 عاماً) الزواج من حبيبته قبل بداية مباراة فريقه سان فرانسيسكو ديلتاس مع فريق نيويورك كوزموس.

واصطحب اللاعب حبيبته إلى وسط الملعب وركع على ركبتيه ليقدم لها خاتم الخطوبة ويطلب الزواج منها وسط تصفيق وهتاف حاد من الجمهور في المدرجات.

وكان روموالد الذي يحمل الجنسية الفرنسية التقى بحبيبته خلال إجازة في مدينة أوتاوا الكندية بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولحسن حظه وافقت الفتاة على الزواج منه على الفور.

ولم تدم حالة الفرح على المدرجات طويلاً بعد انتهاء المباراة حيث خسر الفريق أمام منافسه بنتيجة 0-1 ، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

عكس السير