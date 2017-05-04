برلماني روسي : نشر الشرطة العسكرية الروسية في ” مناطق آمنة ” بسوريا عبء يعود بالفائدة !

قال يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، إن نشر الشرطة العسكرية الروسية في مناطق آمنة بسوريا، سيشكل “عبئا ملموسا” على روسيا ، لكن فائدته ترتد على الجميع

وأضاف البرلماني في تصريح لوكالة “نوفوستي” الأربعاء: “هذا القرار إذا تم اتخاذه ، فلا شك سيحمل طابعا مؤقتا. كما يتطلب ذلك تقديم ضمانات واضحة من جانب المعارضة بشأن التعايش السلمي واستبعاد إطلاق نار على أجهزة الشرطة العسكرية الروسية”.

وتابع: “لكننا ندرك أنه بالإضافة إلى المعارضة يوجد هناك داعش. وعلينا الاعتراف بأن الأخير لن يقبل أبدا بوجود مناطق آمنة”.

وأشار شفيتكين إلى أن قرار نشر الشرطة العسكرية سيلقي بالعبء على كاهل روسيا، لكنه سيساهم في تعزيز وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السلمية في سوريا.

وأكد البرلماني أن روسيا لن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا أخذت الدول المشاركة في جهود التسوية المقترحات الروسية بعين الاعتبار ووافقت عليها. (RT)

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