بريطاني يشتري علماً ممزقاً بـ 500 جنيه ليكتشف أنه يساوي 300 ألف

اشترى رجل بريطاني متحمس لجمع التحف العسكرية علماً ممزقاً مقابل 500 جنيه استرليني (645 دولاراً) من مزاد على الإنترنت، ليكتشف فيما بعد أنه علم أثري استخدم في معركة واترلو الشهيرة قبل 200 عام، ويصل ثمنه إلى أكثر من 300 ألف جنيه.

وعندما اشترى غاري لورانس (58 عاماً) بقايا العلم الممزق داخل علبة أحذية، لم يكن يعلم أنه يساوي ثروة، قبل أن يدرك أن العلم يعود لعام 1815. ويقول لورانس إنه لم يعثر على شيء أكثر أهمية من الناحية التاريخية في حياته.

ويعمل لورانس في الوقت الحالي على إعادة ترميم العلم، بالتعاون مع فريق من متحف محلي، ويتوقع أن تفوق قيمته قيمة العلم الذي بيع عام 2015 مقابل 300 ألف جنيه استرليني (387 ألف دولار)، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال لورانس الذي يعمل في تركيب النوافذ بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “اشتريت العلم من مزاد على الإنترنت في أمريكا خلال يونيو (حزيران) القادم، ونحن نتعامل مع الكثير من البنود النابليونية، ولم نكن لدينا فكرة عما يمكن أن يكون محتوى الصندوق”.

وأضاف لورانس “كان العلم ممزقاً للغاية عندما اشتريته، واستغرق الأمر ثلاثة أيام لإعادة تجميعه، وتبين أن العلم يعود لمعركة واترلو، وهو نادر للغاية، فعدد نادر للغاية من الأعلام نجا خلال تلك المعركة”.

وأشار لورانس إلى أن جميع المقتنيات التي سبق وجمعها لا تقارن بهذا العلم، فالجميع يقولون إنه يمثل قيمة تاريخية كبيرة وكنز وطني لا يقدر بثمن. وعلى الرغم من الأبحاث التي أجراها لورانس عن المكان الذي بقي العلم فيه طوال قرنين من الزمن، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أية معلومات عن ذلك.

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