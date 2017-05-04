بنزيما : كريستيانو أفضل لاعب في العالم

احتفى مهاجم #ريال_مدريد، #كريم_بنزيما، بزميله #كريستيانو_رونالدو، صاحب الأهداف الثلاثة للفريق في شباك أتلتيكو مدريد، مؤكداً أن البرتغالي أفضل لاعب في العالم.

وعاد المهاجم الفرنسي للعب أساسياً مع زين الدين زيدان، ولم يسجل وتم استبداله في الشوط الثاني بلوكاس فاسكيز.

ورغم أنه لم يتألق لكنه قال كلمات إيجابية بحق أفضل لاعب في ريال مدريد أمام “الروخيبلانكوس”.

وأكد بنزيما: “أفضل لاعب في العالم.. وحينما يحتاجه الفريق يحقق له الفوز بالمباراة، فعل ذلك امام اتلتيكو و أمام بايرن ميونخ أيضاً”.

واعتبر الفرنسي أن ريال مدريد لعب واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، مبرزاً أن هز شباك فريق مثل أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف هو أمر صعب جداً”.

وتابع: “فضلاً عن كل ذلك، لم نتلق أهداف.. شيء مهم للغاية بالنسبة للجميع.. سنحظى كلنا بقسط من الراحة ثم نفكر في مباراة الإياب”. ( EFE )

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