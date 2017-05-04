بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية على كرسي متحرك

أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013 الخميس بصوته في الانتخابات البرلمانية بإحدى مراكز الانتخاب في العاصمة.

وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار في العاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك مرفوقا بأفراد من عائلته.

وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية أبريل/ نيسان 2013 أفقدته القدرة على الحركة لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي إلى جانب خرجات لتدشين مشاريع بالعاصمة كما أعيد انتخابه العام 2014 لولاية رابعة بـ 81 بالمائة من الأصوات.

ولم يسبق لبوتفليقة أن غاب عن التصويت في المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر في فترة حكمه منذ العام 1999.

وبوتفليقة ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ويشغل منصب رئيسه لكنه لا يشارك في نشاطاته بحكم منصبه الرسمي.

ويعد خروج بوتفليقة للتصويت أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر حيث استقبل في 28 مارس/ آذار الماضي رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو الذي زار البلاد.(ANADOLU)

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