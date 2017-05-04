بوفون : موناكو قادر على تحقيق المفاجأة

أعرب الحارس الأسطوري لعرين فريق #يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، #جيانلويجي_بوفون، عن سعادته البالغة بفوز فريقه الثمين 2-0 على مضيفه #موناكو الفرنسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الأربعاء.

وقال بوفون في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “تعاملنا بطريقة ممتازة مع المباراة، وتعاملنا مع الأمور كما يجب، كنا نخشى موناكو كثيراً وكانت طريقة اللعب التي اعتمدنا عليها هي الوسيلة الوحيدة للفوز عليه وعدم استقبال أهداف”.

وأوضح بوفون، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 100 في دوري الأبطال: “لعبنا بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي والمدرب (ماسيميليانو أليغري) لديه وجهة نظر تكتيكية وحساسية معينة، ولديه الكثير من طرق اللعب حسب طبيعة المباراة التي يخوضها”.

واختتم بوفون تصريحاته قائلاً: “يتعين علينا أن نلعب مباراة قوية أمام موناكو في مباراة العودة، بإمكان موناكو تحقيق المفاجأة في ملعبنا وصنع الكثير من الفرص”.

وبات يكفي يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة، التي ستقام بملعبه الثلاثاء المقبل، لبلوغ النهائي الثاني له في المسابقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ( DPA )

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