بينهم أبناؤها السبعة .. محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال

قضت محكمة أسترالية بأن امرأة كانت قد قتلت ثمانية أطفال بينهم أبناؤها السبعة، ليست مسؤولة عن تصرفاتها، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية إثر إصابتها بمرض الفصام (سكيتزوفرينيا) دون أن يتم تشخيصه.

وكانت رينا ثايداي قد طعنت نفسها 35 مرة، بعد أن قتلت سبعة من أبنائها وطفلاً من أقاربها، تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما، بمنزلها في كيرينز شمالي أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2014 .

ورأت محكمة الصحة النفسية في كوينزلاند أن المرأة كانت “مختلة عقليًا” في ذلك الوقت، وتعاني من مرض الفصام، ومن ثم لن تواجه محاكمة جرّاء تهم القتل التي كانت تواجهها بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وقال القاضي جان دالتون إن هيئة المحكمة مقتنعة جدًّا، بأن المرأة انتابتها حالة، ولم تكن لديها القدرة على التحكم في تصرفاتها.

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