تعطل خدمة ” واتس آب ” في أجزاء عديدة من العالم

توقفت خدمة التراسل الفوري #واتس_آب التابعة لشركة #فيس_بوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركيا وأجزاء أخرى من العالم، حيث يعاني الآلاف من مستخدمي الخدمة من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية، ويبدو أن الخدمة توقفت عن العمل حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينيتش.

وعانى بعدها المستخدمين من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكشف موقع Down Detector للمتابعة الفورية عن آلاف الانقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها.

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.

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