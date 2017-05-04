تفاصيل و تطورات مؤتمر الأستانة و ما يتعلق باتفاق ” المناطق الآمنة ” ( محدث أولاً بأول )

تفاصيل و تطورات مؤتمر الأستانة و ما يتعلق باتفاق ” المناطق الآمنة ” ( محدث أولاً بأول )

↓ #أردوغان: هناك اقتراح بإقامة منطقة آمنة في #إدلب و 5 مناطق أخرى في #سوريا (TRT)

↓ #أردوغان: إذا تم توفير منطقة آمنة فإن حوالي 50% من الأزمة السورية سوف تحل (TRT)

↓ بشار الجعفري : المحادثات في #أستانا حول #سوريا لا تزال مستمرة

↓ الدول الضامنة للهدنة في سوريا توصلت إلى توافق حول جميع بنود المذكرة الخاصة بمناطق وقف التصعيد (RT)

↓ الخارجية الكازاخية: جلسة عامة حول سوريا في الواحدة ظهرا بتوقيت موسكو بمشاركة جميع أطراف مباحثات أستانا بما في ذلك المعارضة

↓ #دي_ميستورا يرفض التعليق على النتائج المتوقعة في محادثات #أستانا حول #سوريا

↓ الخارجية الكازخستانية: الجلسة العامة ستجري بمشاركة جميع الوفود ونتوقع توقيع الوثيقة حول مناطق تخفيض التصعيد في #سوريا

↓ سبوتنيك: توافق عملي على ورقة المناطق الأربع الآمنة في #سوريا باستثناء بند واحد ما زالت الدول الضامنة مختلفة بشأنه (RT)

↓ وثيقة مناطق خفض التصعيد جاهزة للتوقيع بنسبة 98 – 99 % بعض الخلافات لا تزال قائمة حول ترسيم خطوط تماس إحدى المناطق (RT)

↓ #الولايات_المتحدة مشاركة في محادثات #أستانا حول #سوريا بصفة مراقب

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