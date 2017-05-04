توريس : لا تفقدوا الثقة في أتلتيكو مدريد

نشر مهاجم #أتلتيكو_مدريد الإسباني، #فيرناندو_توريس على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة حث فيها متابعيه على الاستمرار بالثقة في الفريق، وذلك غداة هزيمة فريقه أمام الجار اللدود، ريال مدريد، 0-3 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المهاجم الإسباني، الذي اشترك في الدقيقة (57) بديلاً للفرنسي كيفن غاميرو: “لا تفقدوا الثقة أبداً، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الأمام أتليتي”.

وسيخوض “الروخيبلانكوس” مباراة العودة في نصف نهائي التشامبيونز ليغ، الأربعاء المقبل، في 10 مايو (أيار) الجاري، على ملعب فيسنتي كالديرون، والتي نفذت كل تذاكرها بالفعل. ( EFE )

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