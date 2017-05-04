توقف مفاجئ لخدمة ” واتساب ” حول العالم ( محدث)

عرفت خدمة التراسل “واتس اب” توقفا مفاجئ عن العمل حول العالم ليلة اليوم الأربعاء ، حيث سجلت عدد من الملاحظات على باقي وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف الخدمة بالكامل.

وذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، المتخصص في المجال المعلوماتي، أن ملايين المستخدمين عبر العالم عانوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة.

وكشف موقع Down Detector للمتابعة الفورية عن آلاف الإنقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها.

وصرح متحدث باسم واتساب قبل قليل “نحن نعمل على حل مشكلة انقطاع الخدمة في أنحاء العالم” .

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.

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عودة خدمة تطبيق واتس أب إلى العمل بعد انقطاع مفاجئ في أنحاء العالم

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