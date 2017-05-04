” جيلي ” .. أصغر هاتف ” 4G ” ذكي في العالم

طرحت شركة يونيهرتز Unihertz الصينية هاتفها الجديد المسمى جيلي Jelly عن طريق موقع حشد المصادر الجماعي كيك ستارتر KickStarter في سبيل الحصول على تمويل، ويأتي الهاتف الجديد، الداعم لنظام أندرويد 7.0 نوغا ومزدوج السيم مع اتصالات شبكات الجيل الرابع 4G، بشكل يتناسب مع حجم جيب العملة المعدنية في البنطال.

ويعتبر الهاتف Jelly أصغر هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الرابع 4G بحيث أنه يتناسب مع أي مكان قد يرغب المستعمل بوضعه ضمنه، ويتوفر الجهاز بعدة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود، كما أنه يتوفر بنموذجين من حيث ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، وتتوقع الشركة أن تتمكن من شحن هواتف أندرويد الصغيرة في وقت ما ضمن أغسطس(آب) القادم.

ويبلغ سعر نموذج هاتف جيلي Jelly بذاكرة الوصول العشوائي 1 غيغابايت، و8 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية حوالي 109 دولار، بينما يبلغ سعر نموذج Jelly Pro ذو 2 غيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت مساحة التخزين الداخلية حوالي 125 دولار، وتتواجد الأجهزة في الوقت الحالي ضمن موقع KickStarter بسعر 59 و75 دولار على التوالي.

ويأتي الهاتف بشاشة TFT LCD من قياس 2.45 إنش بدقة 432×240 بيكسل بكثافة 201 بيكسل بالإنش، ويعمل بواسطة معالج رباعي الأنوية بتردد 1.1 غيغاهيرتز، مع خيارين من ناحية ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، ويمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية إلى 32 غيغابايت عن طريق فتحة بطاقة MicroSD.

ويحتوي الجهاز الصغير كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، مع بطارية بسعة 950 ميلي أمبير، والتي يمكنها تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بحالة الاستعمال العادية وسبعة أيام في وضع الاستعداد.

وتتضمن خيارات الاتصال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية البلوتوث 4.0، والشبكة اللاسلكية واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، وتشمل أجهزة الاستشعار على الجيروسكوب لتحديد الاتجاه والبوصلة، ويأتي بأبعاد 92.3×43×13.3 ميليمتر.

واتجهت شركة Unihertz إلى الاتجاه المعاكس للشركات الأخرى من حيث توفير هواتف كبيرة الحجم مع تصغير الحواف الجانبية لشاشة العرض، وذلك في محاولة منها لإشباع رغبات المستهلكين المختلفة، حيث يبدو أن الشركة لا ترغب بمنافسة شركات مثل سامسونغ وأبل، ويبدو الجهاز أقرب لجهاز احتياطي يمكن استعماله وأخذه إلى أماكن ليحل محل الهاتف الرائد.

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