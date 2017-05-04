حمص : دفعة جديدة من مهجري الوعر تغادر إلى جرابلس .. و عائلات تعود من إدلب إلى الحي مجدداً

تتجه الدفعة الأخيرة من مهجري الوعر في مدينة حمص إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي التي شهدت عودة أول عائلات غادرت اليها منذ اسابيع.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصدر نظامي قوله: “العدد المتوقع خروجه الخميس من مسلحين ومدنيين حوالي 2000 شخص سيتجهون إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، وهذه الدفعة الأخيرة المتجهة إلى هناك”.

وقال إن “إجلاء المسلحين والمدنيين الراغبين بالخروج من الحي ينتهي بتاريخ 15 من الشهر الجاري حيث تتوجه دفعة إلى ريف حمص الشمالي وأخرى إلى محافظة إدلب”.

وأضافت الوكالة أن محافظ بشار الأسد في حمص، طلال البرازي، استقبل مساء الاربعاء خمس عائلات تضم 21 شخصاً بينهم 12 طفل، حيث زعم أن “الأبواب مفتوحة لمن يرغب بالعودة إلى حي الوعر خلال الدفعات الأولى بناءً على توجيهات القيادة، وأبلغنا اللجان المتعاونة معنا والجهات المعنية بأن الحكومة تشجع وترحب بعودة كل من غادر حي الوعر في الدفعات السابقة”.

وختمت بالقول إن حي الوعر شهد أيضاً مساء الثلاثاء عودة عدة عائلات من مدينة إدلب معظمهم من النساء والأطفال، وتم استقبالهم وتدقيق أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

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