ديفيد فيا يجدد عقده مع نيويورك سيتي

سيستمر المهاجم الإسباني المخضرم #ديفيد_فيا لموسم إضافي مع فريق نيويورك سيتي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه النادي الأمريكي.

وأعلن النادي الأمريكي في بيانه أن “فيا، الذي وصل لنيويورك سيتي في 2014، جدد عقده حتى نهاية موسم 2018 دون الإفصاح عن التفاصيل المالية”.

وقال فيا (35 عاماً): “أنا سعيد للغاية في هذه المدينة وفي هذا النادي.. أنا في حالة جيدة تبعدني عن مقاعد الاحتياط، ولذلك كان قرار التوقيع سهلاً”.

ومن جانبه، أعرب مدرب نيويورك سيتي، الفرنسي باتريك فييرا، عن سعادته بتجديد لاعبه الإسباني وقائد الفريق لموسم إضافي، وأوضح: “جميعنا سعداء جداً، وخصوصاً بالطريقة التي يلعب بها فيا والأهداف الكثيرة التي يسجلها”.

يذكر أن فيا، المعتزل دولياً بعد خروج “الماتادور” الإسباني من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014، فاز مع منتخب بلاده بمونديال جنوب أفريقيا 2010، ولقبي أمم أوروبا (يورو) في 2008 في النمسا وسويسرا و2012 في بولندا وأوكرانيا.

ولعب فيا، قبل انتقاله للدوري الأمريكي، في أندية إسبانية كبرى مثل فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. ( EFE )

عكس السير