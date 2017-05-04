ريال مدريد يكشف عن خطورة إصابة كارفاخال

أكد نادي #ريال_مدريد الإسباني، أن لاعبه #داني_كارفاخال يعاني من إصابة في عضلة ساقه اليمنى، لكنه لم يكشف عن الفترة التي سيغيب فيها الظهير الأيمن عن صفوف “الملكي”، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وكان كارفاخال تعرض لإصابة خلال لقاء الريال وجاره أتلتيكو مدريد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي انتهى لصالح “الملكي” بثلاثية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني : “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية ريال مدريد سانيتاس أنه يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة ذات الرأسين الفَخذية في ساقه اليمنى”.

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