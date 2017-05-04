صحيفة روسية عن مصادر نظامية : ” خشية من غزو أمريكا و بريطانيا و الأردن للجنوب السوري بذريعة مكافحة الإرهاب “

قالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، إن “القادة السوريون يخشون غزو القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأردنية جنوب البلاد بذريعة محاربة الإرهاب”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بأجهزة أمن النظام قولها، إن “الخبراء يعتقدون أن الولايات المتحدة ستضمن وجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية، وستحاول تشكيل منطقة عازلة لتفصل #سوريا عن #الجولان المحتل”.

وأوضحت المصادر، أن النظام يعتقد أنه “في المستقبل القريب ستدخل القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأردنية الأراضي السورية من منطقة درعا”.

ونقلت الصحيفة عن “المدير العام لمعهد المشاكل الإقليمية والخبير، دميتري جورافلوف”، قوله “إن التدخل المحتمل من قبل أمريكا والقوات الخاصة البريطانية والأردنية سيكون للحرب مع السلطات في دمشق”.

وأوضح الخبير، أن الضربات الأمريكية على مطار الشعيرات بينت أن مشكلة واشنطن الرئيسية هي بشار الأسد، مضيفاً: “الآن يريد الأمريكيون أن ينتقلوا إلى مرحلة الوجود العسكري في جنوب سوريا”.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه “في حال شاركت القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأردنية في الصراع الحالي بسوريا فإنه من غير المرجح أن تقترب نهاية الصراع في سوريا”. (SPUTNIK – AKSALSER)

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