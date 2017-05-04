عامل أسترالي ينجو بأعجوبة بعدما اخترقت 3 قضبان معدنية صدره

نجا عامل أسترالي من الموت بأعجوبة، بعد سقوطه من فوق السلم، لتخترق ثلاثة قضبان معدنية صدره، ولحسن حظه فقد أخطأت القضبان قلبه بمسافة بسيطة لتكتب له النجاة.

وكان جيمس بيتشفورث (32 عاماً) يستبدل مصرفاً لمياه الأمطار في مبنى من طابقين بمدينة #سيدني، عندما انزلق السلم من تحته، ليسقط من ارتفاع 20 قدماً، وتخترق ثلاثة قضبان معدينة من السياج صدره.

واستطاع جيمس أن يخلّص نفسه من السياج، قبل أن يرتمي على الأرض والدماء تنهمر منه بغزارة، حيث اخترقت القضبان المعدنية صدره وكسرت أضلاعه وثقبت الرئة اليسرى، لكنها أخطأت قلبه على بعد سنتيمترات قليلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول جيمس وهو من غرب مدينة يوركشاير البريطانية وانتقل إلى أستراليا قبل 4 سنوات إنه يشعر بأنه كان محظوظاً للغاية، فالإصابة كانت سيئة، وكان من الممكن أن تكن أسوأ من ذلك.

وأضاف جيمس وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “كنت أعمل على تغيير مصرف للمياه يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي عندما سقطت من فوق السلم، وارتطمت بالشرفة، لكن ذلك لم يوقفني، فتابعت سقوطي باتجاه السور”.

وبعد سقوطه على السور، تمكن جيمس من تخليص نفسه، واستلقى على الأرض، وهو يضع يديه على صدره ليمنع تدفق الدم، في حين سارع زميله إلى الاتصال بالإسعاف. ولحسن حظه فقد وقعت الحادثة على بعد نصف ميل من المستشفى، حيث نقل على الفور، ليخضع لعملية جراحية معقدة لمدة 6 ساعات لإنقاذ حياته.

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