فرنسا.. زعماء المسلمين واليهود والبروتستانت يدعون لانتخاب ماكرون

أصدر زعماء المسلمين واليهود والبروتستانت في #فرنسا ، اليوم الخميس، بيانا مشتركا يدعون فيه للتصويت لصالح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد المقبل.

ووقع على البيان ممثل الكنيسة البروتستانتية فرانسوا كلافرولي، ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش، وكبير الحاخامات اليهود في فرنسا حاييم كورسيا، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية لم تشترك في التوقيع على البيان.

ودعا البيان جميع الناخبين الفرنسيين للتوجه لصناديق الاقتراع، لدعم ماكرون الذي “يمثل فرنسا السخية، المتسامحة، المنفتحة على العالم، في مواجهة اليمين المتطرف”.

وأضاف البيان “ندرك أن مناصبنا توجب علينا الحياد السياسي، إلا أنه وباعتبارنا، قبل أي شيء آخر، مواطنين مسؤولين، ندعو إلى التصويت لصالح إيمانويل ماكرون يوم الأحد”.

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة في فرنسا جورجس بونتيير، في بيان أمس، إن الكنيسة الكاثوليكية لن تؤيد مرشحا معينا في الانتخابات الحالية.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، دعمت جاك شيراك ضد جان ماري لوبان، في الانتخابات الرئاسية عام 2002. (ANADOLU)

عكس السير