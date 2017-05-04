في الهند .. طفلة تولد برأس إضافي يتدلى من بطنها

تمكن الأطباء في #الهند من إزلة رأس إضافي يتدلى من بطن طفلة حديثة #الولادة، ومنحها ذلك فرصة جديدة للحياة بشكل طبيعي.

وخلال عملية جراحية معقدة استمرت لمدة 4 ساعات في مستشفى جيه كيه لوني في جايبور، أزال الأطباء الرأس الذي يعود لتوأم طفيلي من بطن الطفلة، وذلك بعد أن كان الرأس الإضافي يستنزف إمدادات الدم، ويحرمها من المغذيات الحيوية اللازمة لنموها، وإلى جانب الرأس الإضافي الذي لم يكن يملك عينين أو أذنين، وُلدت الطفلة بثلاثة أذرع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت الأم البالغة من العمر 21 عاماً قد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة، بعد أن عاجلها المخاض، وبعد إجراء الصور بالأمواج الصوتية، تبين أنها تحمل طفلين توأم، لكن الأطباء لم يكونوا على علم بأنه توأم طفيلي.

وخلافاً للتوائم الملتصقة، كان أحد الطفلين غير مكتمل النمو، ويعتمد بشكل كامل على بعض وظائف الجسم للجنين مكتمل النمو بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهي حالة نادرة، ولا تتكرر سوى مرة واحدة كل مليون حالة ولادة.

وأكدت الدكتورة فيجييتا غارغ وهي طبيبة متخصصة في رعاية المرأة أن بالإمكان إنقاذ حياة المرأة والجنين، لكن الزوج البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يعمل مزارعاً أصر على أن حياة زوجته كانت في المقام الأول.

وبعد عملية جراحية ناجحة، تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الأم، قبل أن يتم نقل الجنين إلى مستشفى يبعد نحو 540 كيلومتراً، حيث أجريت له عملية جراحية ناجحة لإزالة الرأس الطفيلي، ومن المنتظر أن يتم تخريجه من المستشفى عن قريب.

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