في مناظرة عاصفة .. لوبان تتهم ماكرون بأنه ” ابن النظام و النخب ” و ماكرون يقول إن استراتيجيتها هي ” ترديد الأكاذيب “

استهل المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة اللهجة وذلك قبل أربعة أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الأحد في 7 أيار/مايو.

وقالت لوبان إن “ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطاول خصوصا مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى”.

ورد ماكرون “استراتيجيتك هي ترديد أكاذيب”. وتابع في هذا النقاش الذي يتابعه ملايين المشاهدين “إنك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود”.

وتناولت هذه المناظرة التي استمرت ساعتين ونيفا في حضور صحافيين اثنين يطرحان الأسئلة أربعة عناوين كبرى: الاقتصاد والإرهاب والتربية وأوروبا.

وبعد عشرة أيام من حملة شرسة بين المرشحين، لا يزال إيمانويل ماكرون الذي تصدر الدورة الأولى متقدما بحسب استطلاعات الرأي بحدود نحو ستين في المئة من نوايا التصويت ولكن يبدو أن الفارق يتقلص مع لوبان التي تتبنى أسلوبا هجوميا.

ويتبنى كل من المرشحين برنامجا يعتبر نقيض الآخر. فماكرون ليبرالي وموال لأوروبا في حين أن لوبان مناهضة للهجرة وأوروبا.

وبدأ المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وايمانويل ماكرون مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة .

وقالت لوبان في مستهل هذا النقاش الحاد الذي يتابعه ملايين المشاهدين مخاطبة المرشح ماكرون “أنت الابن المدلل للنظام والنخب”، فرد ماكرون “إن استراتيجيتك هي ترديد الأكاذيب”.

وقالت مارين لوبان لإيمانويل ماكرون “الأمن والإرهاب مشكلة رئيسية غائبة تماما عن مشروعك”، مضيفة “ليس لديك مشروع، وفضلا عن ذلك تبدي تساهلا مع الأصولية الإسلامية”.

وخاض ماكرون في تفاصيل مشروعه لمكافحة الإرهاب الذي يمرّ عبر جهد استخباري وتعزيز للتعاون الأوروبي.

وقال للوبان “ما تقترحينه هو مثل العادة (شيء) وهمي”. واوضح “تقومين بمكافحة الإرهاب على منابر التلفزيون، لكن في كل مرة تكون هناك إصلاحات مقترحة في البرلمان الأوروبي لا تصوتين لصالحها”.

وقال ماكرون للوبان “أنتِ تنقلين الحرب الأهلية إلى البلاد (…) مكافحة الإرهابيين لا تعني في أي حال من الأحوال الوقوع في فخ الحرب الأهلية”، مضيفا “هذا هو الفخ الذي ينصبه لنا الإرهابيون”. (AFP)

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