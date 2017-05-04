قام بضربها و عضها لأن ” الفتيات جالبات للعار ” .. دمشق : مقتل طفلة رضيعة على يد والدها بطريقة وحشية في جرمانا ( صور مؤذية )

قتلت طفلة على يد والدها بطريقة وحشية، في مدينة #جرمانا شرق #دمشق .

وقالت “شبكة أخبار جرمانا” المحلية التي تغطي أخبار المدينة، إن والد الطفلة قتل ابنته البالغة من العمر 9 أشهر”عضاً”.

ونقلت الشبكة عن خال الطفلة “دلال”، أن والدها المدعو زياد سليمان (37 عاماً)، كان كثير التذمر بسبب كرهه للفتيات، مضيفاً أنه كان يقول “إن الفتيات جالبات للمشاكل والعار”.

وأشارت إلى أنه في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، “حمل الأب رضيعته وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف، رافضاً تسليمها لوالدتها، الأمر الذي دفعها للاستعانة بجارتها، دون جدوى.

وذهبت الأم لمنزل عائلتها لطلب نجدتهم والإسراع في العودة معها لمساعدة الطفلة، إلا أنها لم تجدهم في المنزل، وخلال عودتها اتصل بها الزوج ليخبرها أن الطفلة ماتت.

ووفق المصدر ذاته، فقد انتابت الأم حالة هستيرية في الشارع، وبدأت بالصراخ أمام المارة، الأمر الذي دفع بأحد عناصر الأمن للتدخل واصطحاب الأم إلى منزلها، بعد إخباره بما حصل.

ونشرت الشبكة صوراً مروعة تظهر آثار “العض” والكدمات على جسد الطفلة التي تم إسعافها إلى مشفى الراضي بجرمانا، ليتضح أنها فارقت الحياة جراء ما تعرضت له.

وتم إلقاء القبض على الأب الجاني، فيما نقلت الشبكة عن رئيس النيابة “غسان بكار” قوله إن التحقيقات أفادت بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجاني بالاعتداء على أطفاله.

ونقلت مصادر إعلامية موالية أخرى عن الطبيب الشرعي قوله، إن الطفلة توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات على الرأس، فيما زعم الأب أن الطفلة سقطت من يديه وأنه حملها بعد سقطوها وأسرع بها إلى أقرب عيادة، قبل أن تفارق الحياة.

وادعت الزوجة على زوجها بتهمة قتل ابنتها عن سابق إصرار وترصد، ونصبت نفسها مدعية شخصية ضده في هذه القضية.

صور مؤذية للطفلة تظهر تعرضها للضرب و العض (+18)

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