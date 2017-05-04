كبير مستشاري أردوغان : إذا قررت تركيا الحسم في شمالي سوريا فقد تطال ضرباتها القوات الأمريكية هناك !

قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إن تركيا هددت بضرب القوات الأمريكية المتعاونة مع القوات الكردية في سوريا، والتي تراقب الحدود إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية.

وعلق كبير مستشاري الرئيس التركي “إلنور شفيق” على التدخل الأمريكي في الشمال السوري للفصل ببين القوات الكردية والجيش التركي المرابط على الحدود الشمالية السورية، بالقول، بحسب الصحيفة: “إذا اتخذت تركيا قرار الحسم في المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني المحمي من واشنطن فقد تطال ضرباتها القوات الأمريكية هناك أيضاً”.

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