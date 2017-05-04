لبنان : القبض على أب باع طفلته بـ 1200 دولار !

أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية مواطنا قام ببيع ابنته الرضيعة ذات العام الواحد، مقابل 1200 دولار.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، يوم الاربعاء، في بيان إن والدة الطفلة (23 عاما) تقدّمت بشكوى لأحد مراكز الأمن في منطقة زحلة شرقي البلاد، قالت فيها إن زوجها (23 عاما) أقدم على بيع ابنتهما الصغرى المولودة في 2016.

وأضاف البيان أنّ عملية البيع جرت مقابل مليون و800 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل نحو ألف و200 دولار).

وتابع أن “أجهزة الأمن أجرت تحرّيات في الشكوى التي تقدمت بها السيدة، تمكّنت على إثرها من توقيف وسيط عملية البيع، وهو لبناني من مواليد عام 1932”.

وبإيقاف الوسيط، حصل الأمن اللبناني على “تفاصيل العملية، ما مكنها من القبض على شخصين قاما بشراء الرضيعة(لم يقدم البيان معلومات عنهما)، كما أوقفت والد الطفلة، والذي اعترف عقب التحقيق معه بعرض ابنتيه الرضيعتين البالغتين من العمر عام وعامين للبيع”.

ووفق المصدر نفسه، فقد تمكّن الأب من بيع ابنته الصغرى، وبحسب بيان المديرية، تبيّن أن الرجل من أصحاب السوابق.

كما أشارت، في ختام بيانها، إلى أنّ قوات الأمن اللبنانية قامت بتسليم الطفلة لوالدتها، فيما لا يزال التحقيق مستمرا مع المتورطين في عملية بيعها، تحت إشراف القضاء المختص. (ANADOLU)

عكس السير