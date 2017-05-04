ماسكيرانو يكشف لزملائه قرب رحيله عن برشلونة

يبدو أنّ اللاعب الدولي الأرجنتيني #خافير_ماسكيرانو يخوض أخر موسم له مع نادي #برشلونة حيث إذا ما صحت الأخبار التي أوردتها صحيفة رياضية إسبانية، وقالت فيها أنّ اللاعب قد كشف لزملائه في النادي الكتالوني أنه سيرحل عن الفريق في “الميركاتو” الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة “ديرو غول” الإسبانية أنّ ماسكيرانو قال لزملائه في فريق برشلونة أن الموسم الحالي هو الأخير له وأنه يقترب من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ماسكيرانو، البالغ من العمر 32 عاماً قد انضم لبرشلونة في صيف 2010، قادماُ من نادي ليفربول الإنكليزي، وقد وخاض مع فريق “البارسا” 320 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية وسجل خلالها هدف واحد.

يُشار أنّ نادي باريس سان جيرمان يُطارد ماسكيرانو منذ سنتين، ولكن في كل مرة تفشل صفقة انتقاله إلى العاصمة الفرنسية بسبب رفض نادي برشلونة الاستغناء عن خدمات مدافعه المخضرم.

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