مورينيو : بطولة الدوري الأوروبي هي الأهم ليونايتد

أقر مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو أن بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أصبحت الهدف الأهم لفريقه، إذ سيحل اليوم الخميس ضيفاً على سلتا فيغو الإسباني في ذهاب نصف نهائي المسابقة بملعب بالايدوس.

وصرح مورينيو في المؤتمر الصحافي عشية اللقاء: “الدوري الأوروبي مسابقة طويلة، وتوجب على كل فريق عبور ثلاثة أدوار إقصائية للوصول إلى هذه المرحلة… فريق سلتا يريد الوصول للنهائي ونحن أيضاً كذلك، وكونهم وصلوا لهذا الدور فهذا كاف عن أي حديث آخر، أمامنا مبارتان حتى النهائي”.

كما أكد المدرب السابق لريال مدريد الإسباني أن لاعبيه كريستوفر سمولينغ وبول بوغبا وفيل جونز قد يشاركون في المباراة ، وكذلك خوان ماتا الذي يراه الأقرب للتشكيلة الأساسية.

وأوضح مورينيو: “لعبنا في أبريل (نيسان) الماضي 9 مباريات، سبعة منها في البريميير ليغ.. إنها مشكلات كثيرة ومباريات كثيرة، دفعنا الثمن أمام فرق كانت أكثر نشاطاً (بسبب الراحة التي حصلت عليها).. البطولة هي الأهم في الوقت الحالي ونحن سعداء لأن لدينا هؤلاء اللاعبين الثلاثة جاهزين مرة أخرى”.

وتابع المدرب البرتغالي: “بايلي جاهز، هو لاعب مقاتل ويكافح ضد أي مشكلة، وهو لا يستسلم لأي شيئ في الواقع إلا إذا كان مستحيلاً.. يبدو أن شو سيغيب لما تبقى من الموسم.. أما ماتا فكان بعيداً لعدة أسابيع وهو جاهز للعب الآن، لديه الخبرة وهو أحد لاعبينا القلائل الذين شاركوا في نصف نهائي أوروبي، وستكون المخاطرة الأكبر هي أن يشارك طوال المباراة، إذا لعب كبديل لن تكون هناك مشكلة”.

ووصف مورينيو منافسه، سلتا فيغو، بالفريق المتوازن، موضحا أن “مركزه المريح في جدول الليغا يسمح له بالتفكير فقط في اليوروبا ليغ، وهو ما يرى أنه ميزة نسبية لأن مدربهم بيريزو استطاع إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين”.

وأعرب المدرب البرتغالي عن شعوره بأنه “في بيته عندما يلعب في مقاطعة غاليسيا، معقل سلتا، بسبب قربها من بلاده، موضحاً أنه سيستغل إقامته هناك لتناول أطعمة كثيرة نفتقدها”.

وأخيراً، اختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بالدوري الأوروبي سيكون حدثا كبيراً، وقال إن “مانشستر (يونايتد) لا يمتلك هذه البطولة (في خزائنه)، وسيكون نجاحاً تاماً القول بأن لديه كل الألقاب الممكنة.. بالإضافة إلى أننا سنحصل على هدية التأهل لدوري الأبطال.. في الواقع سنحاول تحقيق ذلك بكل تأكيد، لقد أصبح الدوري الأوروبي بطولة مهمة بالنسبة لنا”. ( EFE )

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