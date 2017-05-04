ميسي يسجل حضوره ” عبر الفيديو ” في جلسة الاستماع لعقوبته

قرر لاعب #برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، تسجيل حضوره عبر الاتصال بتقنية الفيديو خلال جلسة الاستماع التي يعقدها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الخميس، في مدينة #زيوريخ السويسرية، لنظر الاستئناف المقدم من اللاعب ضد عقوبة إيقافه.

وكان ميسي عوقب بالإيقاف عن المشاركة في 4 مباريات دولية بداعي توجيه إساءة لفظية للحكم خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وقضى ميسي الإيقاف لمباراة واحدة حتى الآن، حيث غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في مواجهة نظيره البوليفي في أبريل (نيسان) الماضي ضمن التصفيات، ومن المفترض أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب أمام أوروغواي وفنزويلا وبيرو، في حالة عدم تخفيف عقوبته.

وذكرت شبكة ” إي.إس.بي.إن “، أنه كان من المفترض أن يسافر نجم برشلونة إلى سويسرا لحضور الجلسة، وهو ما طالبه به رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا.

لكن تقارير إخبارية في إسبانيا والأرجنتين، ذكرت أن ميسي قرر عدم السفر إلى سويسرا لأسباب شخصية، وتسجيل حضوره للجلسة عبر تقنية الفيديو. ( DPA )

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